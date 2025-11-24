În minutul 13, upă un atac al lui Manchester United, doi jucători ai lui Everton au intrat într-un conflict: mijlocașul Idrissa Gueye (36 de ani) și fundașul central Michael Keane (32 de ani).

Idrissa Gueye ar urma să fie suspendat 3 etape după ce l-a pălmuit pe Keane



Gueye, care a pasat greșit și i-a oferit lui United o ocazie de gol, a intrat într-un conflict cu Keane și a început să gesticuleze nervos. Stoperul englez l-a împins ulterior pe mijlocașul senegalez, care a devenit și mai iritat și l-a pălmuit pe Keane.



Arbitrul Tony Harrington a intervenit imediat și i-a arătat cartonașul roșu lui Gueye. Senegalezul a fost ținut cu greu cu de portarul Jordan Pickford, în timp ce Keane îi cerea coechipierului său să părăsească terenul.



Idrissa Gueye ar urma să primească acum o suspendare de trei etape pentru comportament violent, scrie Mirror, ceea ce ar însemna că mijlocașul lui Everton va rata meciurile din Premier League cu Newcastle (29 noiembrie), Bournemouth (2 decembrie) și Nottingham Forest (6 decembrie).



Primul meci la care Gueye ar putea fi din nou disponibil ar putea fi cel cu Chelsea, de pe 13 decembrie. Ulterior, senegalezul este așteptat să participe la Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie - 18 ianuarie), astfel că va mai rata câteva meciuri ale lui Everton, în funcție de parcursul naționalei sale.



Pe lângă suspendare, Gueye ar putea fi amendat de Federația Engleză, dar și de clubul Everton.

În 10 oameni din minutul 13, Everton a reușit să se impună pe Old Trafford contra lui Manchester United, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost înscris de Kiernan Dewsbury-Hall, în minutul 29.

VIDEO Manchester United - Everton | Idrissa Gueye l-a pălmuit pe Michael Keane

