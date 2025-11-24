Partida va fi transmisă LIVE pe VOYO, dar și în format live video pe Sport.ro, de la ora 22:00.

United intră în meci cu 18 puncte după 11 etape și are șansa să urce chiar pe locul 4. Crystal Palace (locul 5) are 20 de puncte, iar Aston Villa (locul 4) are 21, astfel că un succes pe Old Trafford ar putea schimba complet fața clasamentului.

Manchester United – Everton, LIVE pe VOYO de la 22:00

Echipa lui Ruben Amorim are cinci meciuri consecutive fără eșec, cu trei victorii și două remize. În plus, „diavolii” au câștigat ultimele patru meciuri de acasă din campionat.

Formația lui David Moyes a câștigat cu 2-0 contra lui Fulham în etapa precedentă. A fost doar a doua victorie în ultimele nouă partide, însă trupa de pe Goodison se află la egală distanță atât de zona retrogradării, cât și de primele trei locuri.

United a pierdut un singur meci din ultimele 12 dueluri de campionat cu Everton și a câștigat cu 4-0 sezonul trecut, chiar la debutul lui Ruben Amorim în Premier League pe banca lui United.

Everton are o singură victorie pe Old Trafford în ultimele 32 de vizite, iar aceasta s-a produs chiar în sezonul în care Moyes o antrena pe… Manchester United (2013/14).

