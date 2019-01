I-a scris jucatorului care a ratat penalty-ul care l-a costat un PARIU de 1.000 de euro! Nu se astepta niciodata la raspunsul asta

A ramas si fara bani, si a fost si ironizat!

Una dintre surprizele din Cupa Angliei a venit la partida dintre Fulham si Oldham - micuta echipa din liga a 3-a a eliminat formatia din Premier League intr-un mod incredibil. In minutul 85, la scorul de 1-1, Aleksandar Mitrovic a ratat un penalty!

La 3 minute distanta, Callum Long a inscris golul calificarii lui Oldham si are sanse de a ajunge departe - in turul urmator va juca impotriva celor de la Doncaster Rovers, echipa aflata in liga secunda.

Infrangerea lui Fulham i-a afectat pe pariori - unul dintre acestia mizase pe victoria lui Fulham si i-a scris pe retelele de socializare lui Mitrovic dupa ce a pierdut biletul care i-ar fi adus 1.000 de euro! Nu se astepta sa primeasca raspuns chiar de la jucator.

"Doar 1000 de euro pentru ratarea penalty-ului" i-a scris pariorul. "Niicio problema, prietene" a fost raspunsul lui Mitrovic. Crezand ca acesta n-a inteles la ce se referea, a continuat discutia: "Adica am pierdut 1000 de euro". Raspunsul lui Mitrovic a venit la 3 miute distanta: "Da, stiu" :)