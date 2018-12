Pariul lui Radoi pentru viitorul Romaniei: "E printre cei mai buni din Europa!"

Finalul lui 2018 a fost spectaculos pentru Mirel Radoi si nationala de tineret. Calificarea la campionatul european a pus din nou Romania pe harta fotbalului mare si a reaprins sperantele fanilor pentru un viitor mai bun al nationalei.

S-au remarcat multi jucatori din nationala de tineret, dar Radoi spune ca unul dintre ei a ajuns deja la un nivel de top.

"Ionut Radu este unul dintre cei mai buni portari din Europa. Iese bine pe centrari, are joc de picior foarte bun, apara si penalty-uri", l-a laudat Radoi pe Radu la Telekomsport.

Radu, capitanul din nationala de tineret a Romaniei a devenit titular in Serie A, la Genoa, si este cel mai bine cotat jucator roman, cu o valoare de piata estimata de transfermakrt.de la 7 milioane de euro.

Mirel Radoi are cuvinte de lauda si la adresa lui Alex Pascanu, despre care spune ca se aseamana cu el in modul de pregatire.

"Ca atitudine, Pascanu seamana cu mine, pentru el fiecare antrenament e ca un meci. E si Rus in aceasta categorie. Nici de ceilalti n-am cum sa ma plang. Aici avem un plus, ca am incercat sa le dam senzatia asta ca orice antrenament trebuie tratat ca un meci."