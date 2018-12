"Doi jucatori m-au surprins placut in 2018!" Pariul lui Contra pentru nationala de EURO: Ce trebuie sa schimbe fotbalistii pentu calificare

Nationala Romaniei va avea de dus o lupta importanta in 2019, aceea de a obtine calificarea la EURO 2020.

Cosmin Contra a nominalizat jucatorii in care are cea mai mare incredere si care l-au impresionat in 2018.

"Cred ca Tucudean, Razvan Marin si Mitrita sunt jucatorii care au facut un an 2018 bun. Dennis Man a fost o suprinza placuta, Bancu... Sunt jucatori care au fost surprize placute din punctul meu de vedere in anul 2018. De la toti jucatorii astept mai mult in 2019. Pentru ca daca dau mai mult, sigur ne vom califica la Campionatul European!", a spus Cosmin Contra pentru Telekom.

Nationala Romaniei a reusit sa treaca de 2018 fara nicio infrangere, obtinand doar victorii si egaluri in meciurile amicale si in grupa de Nations League.

Selectionerul a explicat si la ce trebuie sa lucreze jucatorii de nationala pentru a obtine calificarea la EURO. Romania se va bate cu Spania, Suedia si Norvegia in preliminarii.

"Ei stiu unde trebuie sa mai creasca, dar cred ca la jucatorii tineri unul dintre lucruri este la fizic. Sa mai luam un pic de carne pe noi ca sa putem sa ne batem din punct de vedere fizic cu adversarii pe care ii avem. Ei stiu foarte bine unde ar trebui sa isi imbunatateasca anumite lucruri. Sunt si alti jucatori, vorbim despre aproximativ 60 de fotbalisti, deci in orice moment poate sa apara alt jucator intr-o forma foarte buna", a spus Contra.