Josep Guardiola (54 de ani) tocmai a început un sezon cu Manchester City, în care nu mai are voie să greșească! Pentru că, după contraperformanța din ultima campanie, în care n-a câștigat nimic, și-a epuizat tot creditul.

Așadar, în sezonul 2025-2026, Pep trebuie să câștige din nou! Și nu vorbim despre un trofeu secundar, ci despre unul major: Premier League sau Champions League! Deocamdată însă, viitorul nu sună bine. Pentru că, astăzi, în etapa a 2-a din Premier League, Tottenham a oferit surpriza zilei: 2-0 pe terenul lui Manchester City într-o partidă transmisă live și în exclusivitate de VOYO.

Thomas Frank, coșmarul lui Guardiola

După Manchester City – Tottenham – rezumatul poate fi văzut pe sport.ro aici – statisticienii au prezentat dimensiunea istorică a acestui eșec pentru gazde.

*Rezultatul l-a transformat pe Thomas Frank în coșmarul lui Guardiola! Danezul, acum la Tottenham, l-a bătut pe Guardiola și pe când era la Brentford. În noiembrie 2022, Thomas Frank s-a impus tot pe terenul lui City cu fosta sa echipă. De acum, Thomas Frank e doar al 3-lea antrenor cu victorii pe terenul unor echipe pregătite de Guardiola cu două cluburi diferite. Doar Jose Mourinho (Real Madrid / Manchester United) și Antonio Conte (Chelsea / Tottenham) se pot lăuda, la rândul lor, cu o asemenea reușită.

*Tottenham a devenit doar a doua echipă care câștigă pe terenul unei formații pregătite de Guardiola, în sezoane succesive, în campionat. A mai reușit această performanță Manchester United, în 2019-2020 și în 2020-2021.

*Astăzi, a fost doar pentru a 6-a oară, când City, cu Guardiola pe bancă, a fost condusă acasă, în campionat, la o diferență de două goluri, la pauză. În trei rânduri, Tottenham a fost trupa care a avut 2-0, pe Etihad, după primele 45 de minute.

