de Dan Chilom

Întâlnire de mare interes, azi, în etapa secundă din Premier League. “Cetățenii” dau piept cu Tottenham, echipă care le-a provocat o mare bucurie la sfârșitul lunii Mai, câștigând trofeul Europa League, împotriva marii rivale din oraș, United.

În prima etapă de campionat, ambele formații s-au impus la scor: City 4-0 în deplasarea de la Wolves, iar Spurs 3-0, pe propriul teren, împotriva lui Burnley.



Pentru Guardiola, Spurs este un adversar complicat. La general, Pep a pierdut de 9 ori împotriva londonezilor, doar Liverpool a câștigat de mai multe ori (10) împotriva spaniolului.



MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | Echipe probabile



MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford - Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri - Reijnders, N. Gonzalez, B. Silva - Bobb, Haaland, Doku

Antrenor: Pep Guardiola

TOTTENHAM HOTSPUR (4-2-3-1): Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Spence - Bentancur, Bergvall - Kudus, Sarr, Johnson - Richarlison

Antrenor: Thomas Frank



Drăgușin încă nu este apt de joc, și nu va face parte din lotul lui Spurs.



În ultimele 5 confruntări directe, “cetățenii” s-au impus de trei ori, iar Tottenham de două ori.



Pentru Guardiola, revine în lot și Rodri, mijlocașul fiind recuperat pentru acest joc.



Casele de pariuri din Anglia dau o diferență clară între cote în favoarea lui City.



City - 1.51

Egal- 3.55

Tottenham - 5.50



Peste 2,5 goluri este cel mai pariat pariu în Anglia, și are o cotă de 1.55



Cei doi tehnicieni, Guardiola și Frank, s-au întâlnit de 8 ori. Pep conduce cu 5-2.



Ambele echipe sunt calificate direct în UCL. City a terminat pe poziția a 3 a sezonul trecut, iar Spus, chiar dacă a terminat pe locul 17, a câștigat Europa League.



Peter Bankes va conduce întrecerea, arbitru care acordă în medie 3,92 cartonașe galbene, și 0,15 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Ambele echipe marchează

