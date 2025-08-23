de Dan Chilom
Întâlnire de mare interes, azi, în etapa secundă din Premier League. “Cetățenii” dau piept cu Tottenham, echipă care le-a provocat o mare bucurie la sfârșitul lunii Mai, câștigând trofeul Europa League, împotriva marii rivale din oraș, United.
În prima etapă de campionat, ambele formații s-au impus la scor: City 4-0 în deplasarea de la Wolves, iar Spurs 3-0, pe propriul teren, împotriva lui Burnley.
Pentru Guardiola, Spurs este un adversar complicat. La general, Pep a pierdut de 9 ori împotriva londonezilor, doar Liverpool a câștigat de mai multe ori (10) împotriva spaniolului.
MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | Echipe probabile
MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford - Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri - Reijnders, N. Gonzalez, B. Silva - Bobb, Haaland, Doku
Antrenor: Pep Guardiola
TOTTENHAM HOTSPUR (4-2-3-1): Vicario - Porro, Romero, Van De Ven, Spence - Bentancur, Bergvall - Kudus, Sarr, Johnson - Richarlison
Antrenor: Thomas Frank
Drăgușin încă nu este apt de joc, și nu va face parte din lotul lui Spurs.
În ultimele 5 confruntări directe, “cetățenii” s-au impus de trei ori, iar Tottenham de două ori.
Pentru Guardiola, revine în lot și Rodri, mijlocașul fiind recuperat pentru acest joc.
Casele de pariuri din Anglia dau o diferență clară între cote în favoarea lui City.
City - 1.51
Egal- 3.55
Tottenham - 5.50
Peste 2,5 goluri este cel mai pariat pariu în Anglia, și are o cotă de 1.55
Cei doi tehnicieni, Guardiola și Frank, s-au întâlnit de 8 ori. Pep conduce cu 5-2.
Ambele echipe sunt calificate direct în UCL. City a terminat pe poziția a 3 a sezonul trecut, iar Spus, chiar dacă a terminat pe locul 17, a câștigat Europa League.
Peter Bankes va conduce întrecerea, arbitru care acordă în medie 3,92 cartonașe galbene, și 0,15 roșii.
Sugestia Sport.ro:
Ambele echipe marchează