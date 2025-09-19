Thomas Frank, antrenorul londonezilor, a anunțat că nu se va putea baza pe Dominic Solanke, atacantul pentru care clubul a plătit 65 de milioane de euro, din cauza unei accidentări la gleznă.



Vârful englez, care nu a mai jucat de aproape o lună și nu a fost titular în niciun meci în acest sezon, și-a reluat antrenamentele, dar revenirea pe teren este exclusă pentru următoarea săptămână.



Frank: «Progresează lent»



Tehnicianul lui Spurs a oferit detalii despre starea atacantului de 28 de ani, transferat în urmă cu un an.



"Vestea bună e că s-a întors la antrenamente pe iarbă, e acolo de trei-patru zile și progresează, lent, dar progresează", a transmis Frank presei.



Acesta a adăugat: "E prea devreme pentru el la meciul de mâine (n.r. - cu Brighton), prea devreme și pentru cel cu Doncaster, dar pozitiv este că a revenit pe gazon și avansează".



Infirmeria lui Spurs nu se oprește însă aici. Pe lângă Solanke, de la echipă vor lipsi în continuare și internaționalul român Radu Drăgușin, Dejan Kulusevski și englezul James Maddison, toți fiind victime ale unor accidentări pe termen lung.

