Tottenham s-a impus surprinzător, în deplasare, cu 2-0, sâmbătă, în meciul cu Manchester City, din etapa a 2-a din Premier League, şi s-a instalat momentan în fotoliul de lider.

Ce-ai făcut, Pep? Cum a bătut-o Tottenham pe Manchester City în etapa a doua din Premier League. Video rezumat



Tottenham, echipă la care evoluează fundaşul român Radu Drăguşin, s-a impus prin golurile reuşite de Brennan Johnson (35) şi Joao Palhinha (45+2) în faţa "cetăţenilor" care, sezonul trecut, au încheiat campionatul pe locul 3.



Cu 6 puncte, Spurs se află provizoriu pe primul loc, în timp ce City este pe 5, cu 3 puncte.



Aşa cum se ştie, vineri seara, în prologul etapei, Chelsea a învins cu 5-1 în deplasare pe West Ham United.



Runda continuă cu partidele programate sâmbătă seara, duminică şi luni.



Sâmbătă se mai dispută în Premier League partidele Burnley – Sunderland, Brentford – Aston Villa, Bournemouth – Wolverhampton şi Arsenal - Leeds.

