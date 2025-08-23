VIDEO Noul portar al lui City s-a făcut de râs: gafă uriașă și iertat de roșu în meciul cu Tottenham

James Trafford (22 de ani), noul portar al lui Manchester City, a avut o prestație de coșmar în meciul cu Tottenham, transmis de VOYO, în runda a doua din Premier League.

Transferat de la Burnley în această vară, pentru aproximativ 31 de milioane de euro, Trafford a devenit portarul titular al lui Manchester City. După 4-0 contra lui Wolves, goalkeeper-ul englez a început din primul minut și partida cu Tottenham.

James Trafford, gafă majoră în City - Tottenham și iertat de eliminare

Un moment controversat al meciului de pe Etihad s-a produs în minutul 39, când James Trafford l-a blocat pe Mohammed Kudus. Goalkeeper-ul lui City a ieșit în afara careului pentru a interveni, însă reluările au arătat că Trafford l-a lovit cu genunchiul în piept pe mijlocașul lui Spurs.

Mai mult, în momentul intervenției, Trafford a părut că a atins și mingea cu mâna în afara careului. Arbitrul Peter Bankes a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit.

La câteva secunde după momentul controversat, Peter Bankes a trecut cu vederea și un fault evident al lui Tijjani Reijnders asupra lui Pedro Porro. Intervenția a fost în afara careului, astfel că VAR nu a putut interveni.

James Trafford a mai comis o eroare la golul de 2-0 al lui Tottenham. După o repunere din 6 metri, portarul a pasat greșit și i-a permis lui Joao Palhinha să marcheze.

