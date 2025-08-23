Transferat de la Burnley în această vară, pentru aproximativ 31 de milioane de euro, Trafford a devenit portarul titular al lui Manchester City. După 4-0 contra lui Wolves, goalkeeper-ul englez a început din primul minut și partida cu Tottenham.

James Trafford, gafă majoră în City - Tottenham și iertat de eliminare

Un moment controversat al meciului de pe Etihad s-a produs în minutul 39, când James Trafford l-a blocat pe Mohammed Kudus. Goalkeeper-ul lui City a ieșit în afara careului pentru a interveni, însă reluările au arătat că Trafford l-a lovit cu genunchiul în piept pe mijlocașul lui Spurs.



Mai mult, în momentul intervenției, Trafford a părut că a atins și mingea cu mâna în afara careului. Arbitrul Peter Bankes a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul nu a intervenit.

