LIVE VIDEO Manchester City - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 14:30! Primul derby al sezonului de Premier League pentru „cetățeni”

Manchester City - Tottenham, &icirc;n direct pe VOYO, de la 14:30! Primul derby al sezonului de Premier League pentru &bdquo;cetățeni&rdquo; Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Manchester City - Tottenham va avea loc sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.

TAGS:
Manchester CityTottenhamPremier LeagueVoyo
Din articol

Partida Manchester City - Tottenham, din runda a doua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO.

  • Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd pe VOYO.

Manchester City - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 14:30

Manchester City vine după debutul fulminant din Premier League, 4-0 cu Wolves. „Cetățenii” s-au distrat în prima etapă și au marcat prin Haaland, de două ori, și prin noii veniți Reijnders și Cherki. 

De cealaltă parte, Tottenham nu a avut probleme cu „nou-promovata” Burnley, pe care a răpus-o cu 3-0. Golurile au fost semnate de Richarlison, care a reușit o dublă, și Brennan Johnson.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria elevilor lui Pep Guardiola cu 1-0.

Ruben Dias a semnat până în 2029!

„Sunt incredibil de fericit. Iubesc orașul Manchester, iubesc fanii lui City și nici nu îmi pot imagina să joc altundeva. Ambiția clubului se potrivește perfect cu a mea și vreau să rămân aici, să lupt pentru trofee”, a spus Ruben Dias după semnătură.

După rezolvarea prelungirii lui Dias, conducerea lui City își va muta atenția pe alți oameni-cheie: John Stones și Bernardo Silva mai au doar un an de contract, la fel și Gundogan și Ederson. În același timp, tânărul Rico Lewis este aproape să semneze și el un acord pe cinci ani.

Dias va avea 32 de ani la finalul noului contract și va câștiga în jur de 11 milioane de euro pe sezon, potrivit presei engleze.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;nainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
ARTICOLE PE SUBIECT
A renunțat la fotbal pentru muzică! Un dublu campion din Premier League s-a făcut DJ și mixează la un festival de top
A renunțat la fotbal pentru muzică! Un dublu campion din Premier League s-a făcut DJ și mixează la un festival de top
Prima demitere a sezonului din Premier League?! Nu mai avem o relație bună, sunt sincer cu voi
Prima demitere a sezonului din Premier League?! "Nu mai avem o relație bună, sunt sincer cu voi"
Favorita lui Pancu din Anglia și ce spune despre episodul săritură la cap ca &icirc;n Premier League cu Gabi Tamaș
Favorita lui Pancu din Anglia și ce spune despre episodul "săritură la cap ca în Premier League" cu Gabi Tamaș
ULTIMELE STIRI
Contractul pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Mandorlini! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu clauza lui Dan Petrescu
Contractul pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Mandorlini! Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu
Victor Angelescu a făcut anunțul! Fotbalistul pe care &icirc;l vrea Rapid + Ce a spus despre Ianis Hagi
Victor Angelescu a făcut anunțul! Fotbalistul pe care îl vrea Rapid + Ce a spus despre Ianis Hagi
Grecii sunt convinși după ce Olympiacos a trimis scouterii după Louis Munteanu: &rdquo;Asta este sigur!&rdquo;
Grecii sunt convinși după ce Olympiacos a trimis scouterii după Louis Munteanu: ”Asta este sigur!”
Dan Petrescu a luat decizia! Ce va face imediat după despărțirea de CFR Cluj
Dan Petrescu a luat decizia! Ce va face imediat după despărțirea de CFR Cluj
Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: &bdquo;Sunt impresionat&rdquo;
Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ce adversare ar putea &icirc;nt&acirc;lni FCSB &icirc;n faza principală Europa League dacă va trece de Aberdeen

Ce adversare ar putea întâlni FCSB în faza principală Europa League dacă va trece de Aberdeen

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Mutare-fulger &icirc;n Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a &icirc;nțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Mutare-fulger în Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a înțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: &rdquo;Zici că e tanc&rdquo;

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Zici că e tanc”

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!