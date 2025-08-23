Partida Manchester City - Tottenham, din runda a doua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO .

Manchester City - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 14:30

Manchester City vine după debutul fulminant din Premier League, 4-0 cu Wolves. „Cetățenii” s-au distrat în prima etapă și au marcat prin Haaland, de două ori, și prin noii veniți Reijnders și Cherki.

De cealaltă parte, Tottenham nu a avut probleme cu „nou-promovata” Burnley, pe care a răpus-o cu 3-0. Golurile au fost semnate de Richarlison, care a reușit o dublă, și Brennan Johnson.

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria elevilor lui Pep Guardiola cu 1-0.

