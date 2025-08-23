Partida Manchester City - Tottenham, din runda a doua din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi vizionată în direct pe platforma VOYO.
- Toate partidele din acest sezon de Premier League se văd pe VOYO.
Manchester City - Tottenham va avea loc sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.
Manchester City vine după debutul fulminant din Premier League, 4-0 cu Wolves. „Cetățenii” s-au distrat în prima etapă și au marcat prin Haaland, de două ori, și prin noii veniți Reijnders și Cherki.
De cealaltă parte, Tottenham nu a avut probleme cu „nou-promovata” Burnley, pe care a răpus-o cu 3-0. Golurile au fost semnate de Richarlison, care a reușit o dublă, și Brennan Johnson.
Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria elevilor lui Pep Guardiola cu 1-0.
„Sunt incredibil de fericit. Iubesc orașul Manchester, iubesc fanii lui City și nici nu îmi pot imagina să joc altundeva. Ambiția clubului se potrivește perfect cu a mea și vreau să rămân aici, să lupt pentru trofee”, a spus Ruben Dias după semnătură.
După rezolvarea prelungirii lui Dias, conducerea lui City își va muta atenția pe alți oameni-cheie: John Stones și Bernardo Silva mai au doar un an de contract, la fel și Gundogan și Ederson. În același timp, tânărul Rico Lewis este aproape să semneze și el un acord pe cinci ani.
Dias va avea 32 de ani la finalul noului contract și va câștiga în jur de 11 milioane de euro pe sezon, potrivit presei engleze.
