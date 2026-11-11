Gata: Manchester United a luat decizia finală în cazul lui Michael Carrick

Manchester United se pregătește să se despartă de Michael Carrick . Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, conducerea clubului a decis să schimbe antrenorul în pauza competițională dedicată echipelor naționale.

Bilanțul tehnicianului este unul foarte modest. În 16 meciuri pe banca „diavolilor”, a obținut doar patru victorii, cinci remize și șapte înfrângeri. United a acumulat 17 puncte, cu o medie de 1,06 puncte pe partidă.

Mauricio Pochettino, favorit să preia echipa

Conducerea de pe Old Trafford are deja o variantă pentru înlocuirea lui Carrick. Mauricio Pochettino este principalul favorit, iar Manchester United ar fi dispusă să achite clauza de reziliere de 10 milioane de dolari din contractul argentinianului cu Federația Americană de Fotbal.

Fostul tehnician de la Tottenham, Chelsea și PSG ar fi deschis unei reveniri în Premier League. După cum Sport.ro a scris zilele trecute, negocierile au avansat, iar Pochettino este pregătit să preia echipa.