La câteva zile după ce a cucerit titlul alături de Dalian Yingbo , mijlocașul român a fost desemnat MVP-ul campionatului, distincție acordată de Federația Chineză de Fotbal.

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Internaționalul român și-a trecut în cont 10 goluri și cinci pase decisive în 27 de apariții. Dalian Yingbo a recuperat un deficit de 14 puncte în ultimele cinci etape și a câștigat campionatul după victoria cu 3-1 în fața lui Tianjin Jinmen Tiger, coroborată cu eșecul fostului lider Chengdu Rongcheng. DETALII AICI

„Este o mare onoare”

Stanciu a reacționat pe Instagram după primirea trofeului și le-a mulțumit colegilor și staffului tehnic.

„Este o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu, iar tot meritul le revine coechipierilor mei, staff-ului tehnic și tuturor celor care lucrează în cadrul clubului. Dalian, acesta este și pentru tine”, a transmis fotbalistul.

Stanciu a ajuns la Dalian Yingbo în ianuarie 2026, liber de contract după despărțirea de Genoa. Cotat la 1,8 milioane de euro, mijlocașul a mai fost campion în cariera sa cu FCSB, Anderlecht, Slavia Praga și Wuhan Three Towns, pentru un total de șapte titluri naționale.