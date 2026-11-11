Ce transformare a reușit Cosmin Olăroiu, în actualul său mandat de la Al-Jazira! Pentru că, în momentul debutului, nimic nu anunța parcursul istoric pe care românul l-a realizat până acum.

Pe 11 august, în ceea ce a fost debutul său oficial pe banca formației din Abu-Dhabi, Oli a suferit cel mai dur eșec pe care l-a înregistrat vreodată la începutul unui mandat: 1-4 acasă, cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), în play-off-ul Champions League Elite. Acel rezultat a trimis Al-Jazira, în Champions League Two, a doua competiție continentală intercluburi, dar, paradoxal, a devenit un punct de plecare pentru ascensiunea ulterioară a echipei! Parcursul actual vine în confirmarea acestei situații.

Olăroiu a scris istorie cu Al-Jazira: șapte etape succesive fără înfrângere

Până în acest punct al sezonului, Cosmin Olăroiu a disputat un total de 13 meciuri cu Al-Jazira: 9 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 26-12.

Potrivit presei din Emirate, în acest moment, Al-Jazira a reușit o premieră istorică pentru club: șapte etape succesive fără înfrângere. În campionat, gruparea din Abu-Dhabi e pe primul loc, având cinci victorii și două egaluri. Al-Jazira e la două puncte de cea mai apropiată rivală, Sharjah. Echipa lui Oli e singura din prima ligă din Emirate care n-a simțit gustul înfrângerii, în primele șapte runde.

De asemenea, Al-Jazira se poate mândri cu cea mai bună apărare (doar cinci goluri primite) și cele mai multe puncte câștigate în deplasare (10 din patru meciuri).

În acest context, Al-Jazira e lider în întrecerea internă, în pole-position pentru cecul de 11 milioane de euro cu care e răsplătită campioana acestei țări din 2023 încoace. De asemenea, formația din Abu-Dhabi e pe primul loc în grupa ei din Champions League Two și calificată în sferturile Cupei Președintelui.

Rezultatele lui Olăroiu de acum vin după ce, în precedentele sale mandate la cele trei formații din Emirate, Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah, românul a cucerit un număr-record de trofee: 16!