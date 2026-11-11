CSA Steaua a pierdut cu 1-2 pe terenul celor de la Metalul Buzău, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga 2. Deși Alexandru Albu a deschis scorul în minutul 4, bucureștenii au fost întorși de gazde. Geani Crețu a egalat în prelungirile primei reprize, iar Baxevanos a stabilit scorul final în minutul 82, după o eroare a portarului Mate Simon.

Reconstrucție la CSA Steaua: „În iarnă vom aduce alți jucători!”

În urma acestui rezultat, Steaua rămâne pe locul 16, cu numai 11 puncte, iar șansele de calificare în play-off sunt aproape inexistente. Antrenorul roș-albaștrilor a criticat nivelul rezervelor și a anunțat că are nevoie de întăriri, în special în atac.

„O înfrângere după cinci meciuri în care nu am pierdut, în care am făcut chiar meciuri bune. Atât timp cât terenul a fost cât de cât bun, eu zic că prima repriză a fost dominată de noi. Poate dacă intram cu 1-0 la pauză era altceva, dar au marcat în prelungiri. Chipirliu doar ce s-a operat, revine peste șase luni. Asta este situația.

Play-off-ul nu mai poate fi realizabil pentru că nu mai sunt puncte. Probabil vor fi alte echipe în play-off. Probabil vor fi alte echipe fără drept de promovare, dar important e să nu fie Steaua (n.r. – ironic). Noi avem o bancă despre care am mai zis că nu ne ajută. Pot să se supere, dar se vede că dacă fac schimbări nu ne ajută niciodată. Nu suntem echilibrați. Din iarnă sperăm că jucătorii care au jucat mai puțin să meargă în altă parte, să joace mai mult, iar în locul lor să aducem alți jucători.

În repriza a doua am ratat cu mare seninătate. Am dat la poartă din situații pe care le puteam trata altfel. Poate am câștigat altă dată când nu meritam, iar acum se compensează. Chiar dacă suntem în situația în care suntem, jocul nu are cum să nu ne răsplătească. În iarnă avem nevoie de atacanți. Unii jucători trebuie să accepte situația, să accepte că nu vor primi salariul pentru două luni și să aștepte bugetul”, a declarat Daniel Oprița.