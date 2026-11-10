Ce surpriză! Revine în Premier League să o salveze pe Manchester United

Mauricio Pochettino ar fi favoritul pentru a deveni următorul antrenor al echipei Manchester United. Clubul englez ar avea în vedere despărţirea de Michael Carrick, în condiţiile în care „Red Devils” ocupă locul 18 în Premier League după egalul înregistrat duminică împotriva formaţiei Aston Villa (4-4).

Clubul din Manchester, care nu a mai câştigat niciun meci de campionat din 30 august (trei înfrângeri, cinci egaluri), ar pregăti deja viitorul şi l-ar fi desemnat pe actualul selecţioner al Statelor Unite drept prioritate, potrivit ESPN.