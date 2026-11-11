Viitorul lui Assad Al-Hamlawi, dincolo de acest sezon, e la o echipă din afara României. La ce cotă excelentă a dobândit, e clar că vârful adus pentru un milion de euro va fi cedat de Craiova, în schimbul unei sume mult mai mari.

Gruparea din Bănie a fost abordată deja, în vară, de mai multe cluburi care s-au arătat interesate de golgheterul palestinian. În acel moment însă, atât șefii Universității, cât și Assad au ajuns la concluzia că cea mai bună variantă e ca momentul despărțirii să fie amânat. Pentru că Universitatea a dorit să-l aibă pe Al-Hamlawi pe teren, în preliminariile competițiilor UEFA, iar fotbalistul născut în Suedia a ținut să contribuie la accederea într-o grupă europeană. Obiectivul a fost atins, în urma intrării alb-albaștrilor în Conference League.

Al-Hamlawi a respins ofertele egiptene: vrea în Europa

Încă din vară, printre echipele care s-au interesat de Al-Hamlawi s-a numărat Al-Ahly Cairo (Egipt). Gruparea în palmaresul căreia sunt cele mai multe trofee Champions League din Africa, 12 la număr, a luat legătura cu oficialii formației din Bănie. Tratativele s-au oprit însă, în momentul în care Craiova a stabilit suma cerută: 5 milioane de euro.

În urma cu o săptămână, impresionați de cifrele lui Al-Hamlawi – are 15 goluri în ultimele sale 14 meciuri pentru club și naționala Palestinei! – cei de la Al-Ahly au anunțat că vor încerca transferul golgheterului craiovei, în iarnă. Doar că, între timp, și liderul din Egipt, Pyramids, câștigătoarea Champions League în sezonul 2024-2025, a intrat în cursă pentru semnătura fotbalistului de 26 de ani. Degeaba însă! Presa arabă tocmai a anunțat că Al-Hamlawi n-are de gând să meargă în „Țara Faraonilor“.

„Prin intermediul tatălui său, Ghassan, Al-Hamlawi a transmis că nu va semna cu nicio echipă din Egipt. Nici pentru zece milioane de dolari! Ținta atacantului palestinian e să meargă la o altă echipă europeană, după ce va încheia capitolul Craiova. Mai ales că deja e în vizorul mai multor echipe din Europa, printre care și Getafe din Spania“, a anunțat presa arabă.

Al-Hamlawi a ajuns deja în Irak

Până să-și aleagă următoarea destinație, Assad Al-Hamlawi a părăsit Craiova, cu destinația Basra (Irak), unde va fi la dispoziția echipei naționale pentru turneul amical din noiembrie. Aici, în primul meci, Palestina va întâlni naționala Iranului. Apoi, în a doua partidă, Al-Hamlawi și ai săi vor întâlni fie Irak, fie Liban.