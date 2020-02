Jucatorii lui Manchester United nu au mai iesit pe teren de mana cu copii, ci cu batrani, pentru o campanie incredibila a clubului

Clubul din Manchester a inlocuit “child mascots” cu “guest of honour”.

La meciul de duminica, contra lui Watford, castigat cu 3-0, fotbalistii lui Manchester United nu au mai iesit pe teren de mana cu 11 copii, denumiti child mascots, ci s-au salutat cu 11 persoane de peste 60 de ani, carora li s-a spus “guests of honour”. Ei au fost aplaudati de cei 75.000 de spectatori prezenti la meci, mesaje video au fost prezentate pe tabela de marcaj si informatii suplimentare au aparut in programul de joc.

Initiativa face parte dintr-o campanie de colaborare a clubului din Premier League cu asociatia Age UK si cu compania Badbury, care incearca sa inspire oamenii sa „doneze cuvinte” si sa aiba o conversatie cu persoane in varsta, in incercarea de a contracara nivelul tot mai ridicat de singuratate pe care il resimt oamenii de varsta a treia din Marea Britanie.

Studiile au aratat ca intr-o sapatamana normala, aproape 2.6 milioane de oameni cu varsta de peste 65 de ani vorbesc doar cu trei sau mai putine persoane pe care le cunosc, iar 225.000 dintre ei nu discuta cu nimeni. In cadrul aceleasi campanii, fostul capitan al lui United si al Angliei, Bryan Robson, va invita la fiecare meci o persoana in varsta din randul abonatilor, iar suporterii mai tineri sunt indemnati sa vorbeasca cu cei mai in varsta in tribune sau in imprejurimile stadionului.