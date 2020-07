VIDEO | Gafa URIASA in Premier League! Cum a putut un jucator sa-si faca KO portarul dupa ce echipa lor a ramas in 9!

Echipa care ar fi vrut sa-l transfere pe Dennis Man a pierdut ultimul meci disputat pe teren propriu in acest sezon.

Norwich retrogradeaza, iar amintirea ultimei partide jucate acasa in Premier League va fi trista pentru toti fotbalistii, dupa ce acestia au fost invinsi cu 2-0 de Burnley.

Cei mai afectati de aceasta infrangere vor fi Buendia si Drmic, care au fost eliminati in minutele 35, respectiv 45+3, pentru doua faulturi dure, insa nici Godfrey nu-si va aminti mai frumos de acest meci.

In minutul 80, el a reusit sa inscrie in propria poarta dupa o centrare a unui adversar care ajunge exact la picioarele sale. Fara a fi presat de vreun jucator al lui Burnley, el a impins mingea in plasa din interiorul careului mic, lasandu-l fara sanse pe coechipierul sau aflat intre buturi.

Norwich 0-2 Burnley | Ben Godfrey Own Goal | #NORBUR pic.twitter.com/H18G21o22u — Premier League Goals (@LivePLgoals) July 18, 2020