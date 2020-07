BREAKING NEWS | Ce decizie a luat Norwich in privinta transferului lui Dennis Man

Oficialii lui Norwich au renuntat definitiv la Dennis Man.

Gigi Becali a cerut 15 milioane de euro pentru tanarul fotbalist si, desi englezii au venit la Bucuresti pentru negocieri, ei nu vor continua demersurile pentru acest transfer.

Potrivit Digi Sport, jurnalistul Paddy Davitt, care este un apropiat al clubului Norwich, a confirmat ca britanicii nu se mai gandesc la Man.

"Pe scurt, nu sunt sanse ca acest transfer sa se realizeze. Norwich nu-l va aduce pe Dennis Man in Anglia. Este o diferenta foarte mare intre ce ofera un club si ce vrea celalalt. Pretul cerut pentru Man este foarte mare. Norwich urmareste deja alti jucatori pentru zona respectiva", a declarat jurnalistul.

Aceste informatii vin la cateva zile dupa ce directorul sportiv al lui Norwich, Stuart Webber, a povestit in presa locala despre cum au decurs negocierile.

"Am fost in Romania, dar in vacanta, dar stiu ca s-a scris despre faptul ca as fi fost in casa unui proprietar al unui club de fotbal, care are un jucator foarte bun.

Sunt foarte dezamagit ca s-a aflat. Cred ca nu asa se fac afacerile, asa ca nu voi oferi satisfactia de a spune mai multe. Vom vedea ce va fi. Suntem in discutii pentru mai multi jucatori.

Ceea ce va pot spune este ca suntem dispusi sa investim sume importante in jucători talentati, decat sa gasim talente la preturi ieftine. Putem investi mai multi bani pe aceasta zona", a marturisit Webber in presa locala.