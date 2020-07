Dezvaluire INCREDIBILA  a lui Becali! Ce salariu gigantic rateaza Man in Anglia daca transferul la Norwich pica

Atacantul de 21 de ani are sanse mici sa ajunga in acest moment la echipa de pe ultimul loc din Premier League. Becali a cerut 15 milioane de euro si i-a speriat pe englezi. Ei erau pregatiti sa dea numai 6!

Becali a dezvaluit si ce salariu ii pregateau sefii lui Norwich lui Man. Stelistul ar fi avut o crestere de 10 ori a venitului anual! Platit acum cu aproape 200 000 de euro, Man ar fi incasat doua milioane la Norwich.

Interesul lui Norwich pentru Man a fost anuntat in exclusivitate de www.sport.ro in urma cu 3 zile.



"In Anglia pot sa-i dea salariu doua milioane pe an. Acum are 200 000 si acolo ar lua doua milioane. Mai poti sa zici ceva?", a spus Becali.

Transferul la Norwich nu e cazut definitiv, spune Gigi. Englezii au promis ca revin cu un raspuns dupa ce discuta cu patronii. Becali spune ca alte doua cluburi din Anglia sunt interesate de Man. Si o echipa din Italia il vrea, sustine agentul Anamaria Prodan.