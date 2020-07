BREAKING NEWS! Duel intre Dennis Man si George Puscas? Ce se intampla cu Norwich City dupa ultimul rezultat din Premier League

Lucrurile nu merg foarte bine pentru clubul care a negociat cu Gigi Becali transferul lui Man.

Norwich City a retrogradat matematic dupa infrangerea cu 0-4 in fata londonezilor de la West Ham United!

"Chiar daca invingem azi si in celelate trei meciuri pe care le vom mai avea de jucat, tot suntem 99% retrogradati", declarase managerul Daniel Farke inaintea partidei cu West Ham.

'Pokerul" reusit de Michail Antonio, varful londonezilor, a ruinat si ultima sansa pe care o aveau cei care ar putea fi viitorii colegi ai lui Dennis Man, astfel ca Norwich a devenit oficial prima echipa retrogradata matematic din Premier League!

Norwich va evolua in viitoarea editie a Championship, acolo unde va da piept cu Reading, trupa lui George Puscas. Astfel, daca galben-verzii il transfera pe Man, acesta il va avea de infruntat pe colegul sau de la nationala Romaniei.

Retrogradarea poate reprezenta o piedica foarte importanta in calea realizarii transferului jucatorului de la FCSB in Anglia, avand in vedere pierderile financiare implicate de pierderea locului din elita fotbalului din Albion. Norwich anuntase ca va reduce cu 50% salariile tuturor jucatorilor, in cazul retrogradarii!

Inca exista speranta pentru Man, pentru ca galben-verzii vor sa schimbe strategia de transferuri, considerata deficitara in ultimii ani, iar salariul romanului ar putea fi considerat unul agreabil pentru club in noul context de la club.