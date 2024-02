Philadelphia Union din MLS s-a impus în noaptea de marți spre miercuri în deplasarea din Costa Rica, 3-2 cu Deportivo Saprissa în prima rundă din CONCACAF Champions League (meciul tur).

Julian Carranza a marcat un hat-trick (55, 75 și 79), în timp ce pentru gazde au punctat Jakob Glesnes (28 - autogol) și Gerald Taylor (90).

Autogolul fundașului norvegian Jakob Glesnes, la care și portarul jamaican Andre Blake a avut partea sa de vină, a fost unul de poveste, după cum se poate vedea în imaginile video de mai jos.

Cei doi, Glesnes și Blake (foto), sunt laureați cu titlurile de cel mai bun fundaș din MLS în 2022 și, respectiv, cel mai bun portar din MLS în 2016, 2020 și 2022.

I have officially seen it all, congrats to the Philadelphia Union for this incredible own goal ????????

