Gigi Becali, tinta glumelor in Anglia! Reactia antrenorului lui Norwich la adresa patronului FCSB: "Nu i-as da prea multa atentie!" Ce spune despre transferul lui Man

Norwich City a retrogradat dupa infrangerea de astazi cu West Ham, iar in cazul in care transferul lui Dennis Man s-ar realiza, ar juca in a doua liga din Anglia.

Antrenorul lui Norwich, Daniel Farke a vorbit despre transferul lui Man, pe care Gigi Becali l-a negociat zilele astea cu oficialii englezi.

Patronul FCSB a declarat in repetate randuri ca isi vinde jucatorul doar pe 15 milioane de euro, iar raspunsul oficialilor lui Norwich a fost ca Man nu valoreaza atat.

Farke a raspuns afirmatiilor lui Gigi Becali si a vorbit despre posibilul transfer al lui Man.

"Daca cineva spune public ca vom plati 10 sau 15 milioane, bani pe care i-am cheltuit intr-un sezon intreg de Premier League, nu i-as da prea multa atentie!

Nu facem vreo nebunie, important e sa ne pastram jucatorii. Nu vindem 20 de jucatori ca sa cumparam alti 20. Filosofia noastra este sa nu comentam numele sau potentialele transferuri pana nu se fac. Cand se vorbeste public despre asta, la mijloc sunt alte motive.

In fotbal exista intotdeauna oameni carora le place sa vorbeasca. Toti suntem tentati sa cheltuim bani, insa nu e realist sa cheltuim de 10-15 ori mai mult decat am facut-o in campionat. Nu ma astept sa cheltuim mai mult decat veniturile pe care le avem", a spus Farke.