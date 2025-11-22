Marcel Pușcaș, răspuns dur către Ion Crăciunescu pentru declarațiile despre Mircea Lucescu: „Tu puteai să mori la 31 de ani”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marcel Pușcaș, intervenție fermă după declarația lui Ion Crăciunescu la adresa selecționerului Mircea Lucescu. 

Marcel Pușcaș l-a criticat pe Ion Crăciunescu, prin intermediul rețelelor sociale, după ce fostul arbitru a susținut că selecționerul Mircea Lucescu trebuie să se retragă și să îi lase locul la națională unui antrenor mai tânăr

Marcel Pușcaș intervine în apărarea lui Mircea Lucescu și împotriva lui Ion Crăciunescu

Pușcaș a transmis că a categorisi un antrenor doar după vârstă reprezintă un argument din partea celor „tineri și proști”, specificând totuși despre Crăciunescu faptul că nu face parte din această categorie. 

„Prietenului Ion Crăciunescu! Ioane, Nelu, maestre, prietene, nu te lega vreodată de vârsta cuiva! Pentru a fi bătrân şi înţelept, ca tine şi ca Lucescu, cineva trebuie să fie tânăr şi prost mai întâi! Diferenţa dintre voi este de doar cinci ani.

'Fratele' Alzheimer ne însoţeşte de obicei după 70. Tu puteai să mori la 31 de ani la Anina, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului. În minutul 83. Am fost pe teren atunci.

Pușcaș: „Oamenii trebuie să se retragă când nu mai sunt de folos”

Nu mai vorbea nimeni azi despre tine. Soarta ţi-a fost alături. Ai primit şi o despăgubire din câte ţin minte. Destinul a făcut să devii cel mai bun arbitru român. Absolut meritat.

Trebuie să înţelegi că oamenii trebuie să conştientizeze să se retragă când nu mai sunt de folos şi nu atunci când li se pare altora. Lucescu e mai viu decât mulţi antrenori români, aşa cum şi tu eşti mai normal decât mulţi analişti în ale arbitrajului.

Chiar şi în drumul spre groapă, Lucescu nu poate fi sub Stoichiţă, Rădoi, Contra, Edi sau Daum. Vârsta este doar o cifră, nimic altceva. A categorisi pe cineva a priori este doar apanajul celor tineri, care azi sunt proşti şi vor deveni, probabil, înţelepţi.

Nu este cazul tău! Ai trecut prin etapa prostiei şi eşti unul dintre înţelepţii fotbalului românesc. Am pretenţii de la tine! Te respect şi te iubesc”, a scris Marcel Puşcaş, pe Facebook.

Cuvintele care au declanșat polemica

Anterior, Crăciunescu declarase după ce Turcia a fost stabilită drept adversara României, conform gsp.ro, că: „Mircea Lucescu a avut poziţii oscilante! De la alb la negru, aşa, în limitele acestea. După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Eu aşa cred. Uitaţi-vă cum se exprimă, ce atâta filosofie? Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepţii. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!”.

Turcia – România se va juca pe Ali Sami Yen Stadium din Istanbul

România nu a fost chiar norocoasă la tragerea la sorți și va trebui să se dueleze cu Turcia în semifinala barajului. Tricolorii vor juca în deplasare meciul cu naționala din Țara Semilunii, dar și partida cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, în cazul în care vor trece de turci.

Turcii au dezvăluit unde se va disputa meciul pe care naționala țării lor îl va disputa împotriva României în barajul pentru Mondial. Halktv, care îl citează pe jurnalistul turc Erdem Acikgoz, susține că semifinala barajului pentru Mondial, Turcia – România, se va juca pe stadionul Ali Sami Yen Stadium din Istanbul, casa celor de la Galatasaray.

Stadionul formației Cim-Bom are o capacitate de 53.978 de locuri și se umple la fiecare meci al lui Galatasaray, echipa la care Gică Hagi a scris istorie. Este așteptat ca arena să fie plină și la meciul de baraj cu România, astfel că pe tricolori îi va aștepta un iad la Istanbul.

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Patru schimbări și sistem nou pentru duelul cu Petrolul
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Newcastle - Manchester City, ACUM pe VOYO! Haaland, pregătit să facă din nou spectacol
Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului
Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off. Echipele de start
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off. Echipele de start
Adrian Mihalcea, nemulțumit de arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2: &bdquo;Nemeritat am pierdut&rdquo;
Adrian Mihalcea, nemulțumit de arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut”
