Fostul portar din Premier League, care în prezent este colaborator la ESPN, transmitea în direct alături de Dan Thomas de pe teren înainte de startul meciului amical dintre Real Madrid și AC Milan, scor 3-2, din Pasadena.

Shaka Hislop a început să se clatine și a căzut în față, peste Dan Thomas, care a cerut disperat intervenția medicilor. ESPN a întrerupt transmisiunea, iar apoi a revenit cu vești în legătură cu fostul internațional din Trinidad Tobago.

Sending all our best wishes to Shaka Hislop who collapsed before the Real Madrid v AC Milan friendly in California last night.

It has been reported that he is now conscious and up talking which is positive news. ???? pic.twitter.com/nZ1Zkj9gVr