Antrenorul britanic de box Joe Gallagher a fost diagnosticat cu cancer de colon și ficat în stadiul 4, în noiembrie 2024. De atunci, el a început chimioterapia.



"Am trecut prin multe stări în ultimele luni, dar am încercat să am parte de o anumită normalitate. Le transmit tuturor că, indiferent de cât de ocupat ești în viață, sănătatea trebuie să fie prioritatea ta. Eu nu am avut simptome, dar ar fi trebuit să îmi fac controale periodice mai amănunțite.

Încerc să merg la sală și să fiu alături de colegi și de boxeri, pentru a-mi lua gândul de la lupta pe care am început-o și pentru a face activitatea care îmi place. Am avut parte de un suport extraordinar din partea tuturor, sunt binecuvântat din acest punct de vedere", a declarat antrenorul.

I-a pregătit pe Anthony Crolla, Lawrence Okolie și Natasha Jonas



Joe Gallagher este născut la Manchester și a fost boxer amator cu 60 de meciuri pentru cluburile Forum ABC și Moss Side ABC. A devenit antrenor, în 1993, producând mai mulți campioni britanici de juniori, cadeți și seniori pentru cluburile Moss Side ABC, Benchill ABC, Nicholls Police ABC și Shannons ABC. A devenit antrenor de box profesionist, în 2001, fiind primul recipient al respectatelor premii UK Boxing News Trainer (2014-2015, 2018-2019) și USA Ring Magazine - World Trainer of the Year (2015).

De-a lungul carierei, el a pregătit mai mulți campioni mondiali și boxeri valoroși, printre care Anthony Crolla, Natasha Jonas, Paul Butler, Lawrence Okolie, frații Stephen, Paul, Callum și Liam Smith, Scott Quigg, Sam Hyde, Matthew Macklin, John Murray, Marcus Morrison, Hosea Burton, Callum Johnson sau Eddie Nevins. În 2018, a deschis Joe Gallagher Academy în Manchester, unde oferă educație și cursuri de box pentru tineri amatori, primind premiul "This Is Manchester Awards" pentru munca depusă în folosul comunității locale.



Foto - Getty Images