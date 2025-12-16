Fostul internațional român a acceptat o funcție importantă și a devenit noul manager general al Chindiei Târgoviște, club aflat la momentul redactării acestui articol în Liga 2.



Gardoș a semnat deja contractul cu formația dâmbovițeană, iar mutarea este una cu efect imediat.

Fostul fundaș central a fost prezent vineri la meciul câștigat de Chindia cu CS Dinamo, scor 2-0, iar după partidă a mers în vestiar pentru a face cunoștință cu jucătorii.



Florin Gardoș a semnat cu Chindia Târgoviște



Chindia Târgoviște ocupă în acest moment locul 7 în clasamentul Ligii 2, cu 30 de puncte acumulate, la 13 lungimi în spatele liderului Corvinul Hunedoara, și speră să se apropie de zona de play-off în a doua parte a sezonului.



În cariera de jucător, Gardoș a cucerit titlul în SuperLiga cu FCSB în 2013 și 2014, Cupa României în 2011 cu FCSB și în 2018 cu Universitatea Craiova, precum și Supercupa României în 2014.

