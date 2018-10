"A trebuit sa-mi dau mie primul ajutor, sa raman in viata!" Reactie FABULOASA a lui Multescu dupa Astra - U Cluj: "Cred ca a fost un thriller"

Astra s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei dupa prelungiri, 4-3 cu U Cluj.

U Cluj a condus cu 3-0 dupa 15 minute de joc, insa Astra a reusit sa intoarca rezultatul si sa castige, in cele din urma, cu un gol marcat in prima repriza de prelungiri, cu scorul de 4-3.

Dupa meci, antrenorul Astrei a povestit emotiile prin care a trecut pe banca si a marturisit ca a crezut ca joaca intr-un thriller.

"In primul rand, a trebuit sa-mi dau eu mie primul ajutor, sa raman in viata, dar sunt bune incercarile astea, pentru ca imi confirma ca am inima buna. Cred ca a fost un thriller sau, nu stiu, asta imi vine in cap acum, pe care n-as fi vrut sa-l traiesc. Daca a fost cu sfarsit fericit, imi convine. Cu toate ca ce am trait numai eu stiu. N-am mai trait asa ceva. E o experienta de viata si o intamplare fericita", a spus Multescu la finalul partidei.

"Eu i-am avertizat pe jucatori, le-am aratat si niste filmulete cu echipa din Cluj si le-am spus ca e o echipa puternica, stiu sa joace fotbal. Au jucatori tineri. E o echipa cu istorie", a continuat Multescu.

Gheorghe Multescu a vorbit si despre gafa lui Sepsi, care a intervenit din ofsaid la o minge trimisa de Bus spre poarta clujenilor si care putea duce scorul la 5-3 in favoarea echipei din Giurgiu.

"Asta a vrut sa fie erou si sa intre pe CNN. Acum cred ca toate canalele de televiziune din lume il dau", a spus Multescu.