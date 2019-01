Final de poveste! Cesc Fabregas a iesit in lacrimi de pe teren la ultimul meci pentru Chelsea! Echipa care ii va anunta transferul in cateva zile

Cesc Fabregas a fost capitanul lui Chelsea in partida din Cupa Angliei cu Nottingham Forest.

Ajuns la 31 de ani, Cesc Fabregas este gata de un nou pas in cariera. Spaniolul cu peste 500 de partide in fotbalul englez pentru Arsenal si Chelsea si-a luat ramas bun de la fanii lui Chelsea in victoria cu 2-0 in fata celor de la Nottingham Forest.

Capitan in acest meci, Fabregas a ratat un penalty in prima repriza, insa acest lucru nu a umbrit momentul special - el a fost inlocuit in repriza secunda si a primit un standing ovation din partea fanilor de pe Stamford Bridge. Fabregas a izbucnit in lacrimi in momentul schimbarii.

Fabregas se va desparti de Chelsea, urmand sa fie prezentat saptamana viitoare de catre AS Monaco daca nu are loc o rasturnare neasteptata de situatie.