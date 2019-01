OFICIAL | Edi Iordanescu, Wenger de Romania! Gaz Metan l-a pus manager general: "Se va ocupa inclusiv de copii si juniori"

Gaz Metan a confirmat venirea lui Edi Iordanescu.

Edi Iordanescu va fi prezentat oficial de Gaz Metan la inceputul saptamanii viitoare, anunta presedintele clubului, Ioan Marginean!

Marginean a anuntat ca Edi Iordanescu va fi manager general al clubului si se va ocupa de prima si a doua echipa, dar si de grupele de copii si juniori!

"Ne-am inteles, am avut mai multe intalniri. El este un baiat foarte serios, astazi ne-a dat un raspuns final. Vom face un contract pe un an si jumatate, el va fi manager general. Va raspunde tot ce tine prima echipa, a doua echipe si centrul de copii si juniori! El va putea veni cu propuneri in Consiliul de Administratie.

Facem toate eforturile pentru a iesi din reorganizare. Noi suntem aratati cu degetul, dar ne-am achitat toate sumele mari. Mai avem un milion de lei de platit in doi ani. E pacat ca pentru suma asta sa fim oaia neagra a Ligii I. Nu cautam insa vinovati!

Edi nu va avea presiune. El are niste idei inovatoare, a demonstrat deja ce avea de demonstrat. Edi este un baiat capabil si sunt foarte multumit ca am adus la Medias un om care isi doreste mai mult.

Va fi prezentat luni, pentru ca acum isi face si el stafful cu care va veni la Medias", a spus Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, la Digi.