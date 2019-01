Moment GENIAL in Cupa Angliei! Alexis Sanchez s-a asezat din greseala pe scaunul lui Solskjaer! Cum a reactionat antrenorul lui United cand l-a vazut. VIDEO

Alexis a fost pentru prima data titular la United dupa mai bine de 2 luni.

Ole Gunnar Solskjaer a revitalizat-o pe Manchester United intr-o perioada extrem de scurta - 4 victorii consecutive in Premier League si inca una aproape de a fi realizata in Cupa Angliei, cu Reading. Este 2-0 pentru United cu putin timp inainte de finalul partidei.

Titular in premiera la United in mandatul lui Solskjaer, Alexis Sanchez a pasat decisiv la reusita de 2-0 din prelungirile primei reprize. Alexis a fost inlocuit in minutul 64 de Rashford si a oferit un moment extrem de amuzant.

Iesit de pe teren, Alexis s-a asezat din greseala pe scaunul lui Solskjaer. Antrenorul norvegian a fost amuzant de moment si i-a atras atentia lui Alexis de gafa.