Newcastle - West Ham, LIVE pe VOYO de la 19:30 | "Ciocănarii" o pot devansa pe Tottenham în subsolul clasamentului

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #37 din eșalonul de elită al Angliei pe ”St. James' Park”. West Ham are nevoie disperată de puncte, având în vedere că se află în ”zona fierbinte” a clasamentului.

”Ciocănarii” sunt pe primul loc retrogradabil cu 36 de puncte și, cu o victorie, pot trece de Tottenham (38 de puncte) și pot rămâne pe 17 dacă Spurs pierde poimâine cu Chelsea.

De cealaltă parte, Newcastle e pe 13 cu 46 de puncte. După 36 de etape, ”coțofenele” au bifat 13 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 16 înfrângeri.

Ultima întâlnire dintre Newcastle și West Ham a avut loc în turul sezonului din Premier League și s-a încheiat 3-1 pentru londonezi.

