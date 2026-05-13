Fundașul român a avut un sezon extrem de complicat la Tottenham, după ce a revenit din accidentarea care l-a ținut pe tușă aproape un an întreg; ruptura ligamentelor încrucișate.

Radu Drăgușin a evoluat în puține minute (581) în acest sezon pentru formația din Premier League și are șanse mari să se despartă de Tottenham în această vară.

Trei giganți din Italia, pe urmele lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a evoluat în doar zece meciuri în tricoul lui Spurs în acest sezon, dintre care doar cinci ca integralist.

Conform Spursweb.com, fundașul român nu este mulțumit cu minutele primite în acest sezon, după revenirea din accidentare, și își dorește să plece de la Tottenham.

Inter, AC Milan și AS Roma sunt echipele care s-au interest de situația fotbalistului de 24 de ani, conform Calciomercato.it. Din partea echipei antrenate de Cristi Chivu a mai existat interes și în această iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

De când a fost numit Roberto De Zerbi tehnicianul lui Tottenham, fundașul român a jucat doar opt minute în meciul cu Wolves și a fost rezervă în celelalte 4 partide.

20 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform site-ului de specialitate.