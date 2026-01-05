Curg schimbările de antrenori, în Premier League, cel mai tare campionat din lume! La doar câteva zile după plecarea lui Enzo Maresca de la Chelsea, acum și Manchester United a renunțat la principalul de pe bancă.

În urma cu câteva minute, presa din Anglia a oferit, în premieră, știrea demiterii lui Ruben Amorim. Rezultatul care a umplut paharul răbdării conducerii a venit, ieri: Leeds – Manchester United, 1-1.

Potrivit The Sun, United i-a arătat ușa lui Ruben Amorim după un mandat cu cifre dezolante. Concret, tehnicianul portughez, de două ori campion cu Sporting Lisabona (2020-2021 și 2023-2024), a câștigat doar 38,71% din meciurile în care s-a aflat pe banca lui United: 24 din 63!

Presa engleză a remarcat că, din 1971 încoace, un singur manager al lui United a avut un procentaj al victoriilor mai slab, comparativ cu Ruben Amorim. Vorbim despre Frank O’Farrell. Acesta a învins în doar 30 din cele 81 de partide în care a condus echipa, având un procentaj al victoriilor de 37,04%.

Deocamdată, până la găsirea unui înlocuitor full-time, antrenor interimar, la United, va fi Darren Fletcher, fost mijlocaș al „Diavolilor roșii“.

În ultima sa conferință, după 1-1 cu Leeds, Ruben Amorim a avut un discurs halucinant în fața jurnaliștilor. Printre altele, el a cerut să nu fie catalogat drept antrenor, ci manager! De astăzi, nu e nici unul, nici altul, fiind șomer.

