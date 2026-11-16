Manchester United ocupă locul 18 în Premier League, iar problemele din apărare au devenit o prioritate pentru conducerea clubului. Pochettino caută un fundaș central de picior stâng, iar internaționalul nigerian corespunde profilului dorit.

Noul antrenor al lui Manchester United vrea să întărească defensiva echipei, iar Calvin Bassey (26 de ani), fundașul lui Fulham, se află pe lista sa, potrivit The Telegraph .

Calvin Bassey, dorit de United în iarnă

Bassey poate evolua și ca fundaș stânga, însă la Fulham este folosit în centrul apărării. În plus, a jucat fiecare minut din actualul sezon de Premier League. United speră să îl convingă pe Fulham să accepte un transfer în ianuarie, la un preț sub valoarea sa de piață.

Contractul fundașului expiră în vara lui 2027, dar londonezii au opțiunea de prelungire pentru încă un sezon și își doresc să ajungă la un nou acord cu acesta.

La momentul redactării acestui articol, Bassey ocupă locul al treilea între fundașii centrali din Premier League la pase progresive și poziția a patra la acțiunile de conducere a mingii spre poarta adversă.