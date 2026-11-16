Coman a trimis mingea în poartă în minutul 60 pe Arena Națională, dar reușita i-a fost anulată după intervenția VAR. România a câștigat prin golul lui Cicâldău (șut deviat decisiv de Jakub Kiwior) și reușita lui Dennis Man , după o pasă a lui Daniel Bîrligea . Odată cu acest rezultat, „tricolorii” au obținut primele puncte în grupa B4 și se află pe locul al patrulea, la un punct de Polonia, înaintea ultimei etape.

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Ciprian Marica îl vede pe Florinel Coman pe altă poziție

„Atâta timp cât ne reîntoarcem la ceea ce a consacrat echipa națională, adică jocul ăsta pe contraatac, Florinel Coman poate fi o soluție. Pe atac pozițional avem o problemă, că lui Florinel nu îi place să stea cu spatele la poartă. Nu-l văd număr 9, decât număr 9 fals. Poate să joace acolo, dar doar în anumite condiții”, a spus Marica.

Coman, în vârstă de 28 de ani, evoluează în principal în banda stângă. În acest sezon, a înscris un gol și a oferit două pase decisive în șapte meciuri de campionat pentru Al-Gharafa. După victoria cu Polonia, Hagi a susținut că l-a ales în centrul atacului pentru că l-a văzut în formă.

În altă ordine de idei, Ciprian Marica a remarcat perechea de fundași centrali pentru modul în care au colaborat pe teren. „Ce mă bucură este că cei doi fundași centrali au părut că se înțeleg foarte bine. Coubiș și Drăgușin au făcut un meci solid. Mi s-a părut că au făcut un cuplu bun”, a mai spus Marica.