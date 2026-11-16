La cât de mult a ridicat ștacheta, în mandatul său de selecționer, Edward Iordănescu (48 de ani) e regretat și acum de suporterii români, după plecarea sa de la națională, în iulie 2024.

De fapt, la ce s-a întâmplat în campania din Nations League, regretele plecării sale s-au sporit. După partidele tricolorilor din septembrie și octombrie, s-a speculat că Edi poate reveni pe banca României, dacă Gheorghe Hagi ar renunța la post. Între timp însă, șansele realizării acestui scenariu s-au micșorat. Pentru că România a învățat să câștige și cu Hagi selecționer, în timp ce Iordănescu e în negocieri cu cluburi din Saudi Pro League.

Edward Iordănescu: „Capacitatea de adaptare e o dovadă a inteligenței“

În dialogul amplu pe care l-a avut cu jurnalistul Amal Ismail, Edward Iordănescu a confirmat că sunt șanse mari să ajungă în prima ligă din Regat, în următoarea perioadă. Ar fi prima sa experiență, ca antrenor, în afara Europei. Până acum, singurele mandate externe ale fostului selecționer au fost, în Bulgaria, la ȚSKA Sofia (2016) și în Polonia, la Legia Varșovia (2025).

În acest context, Edward Iordănescu a fost întrebat cum crede că s-ar descurca, în fotbalul arab, într-un mediu foarte diferit de cel european.

„Un antrenor bun trebuie să aibă capacitatea de adaptare. De fapt, asta e o dovadă a inteligenței. Nu poți să iei modelul european și, pur și simplu, să-l aplici într-o cultură fotbalistică diferită. Nu merge așa! Trebuie să înțelegi jucătorii, mentalitatea lor, ADN-ul clubului și ce înseamnă mediul înconjurător. Desigur, indiferent de țara în care lucrezi, principiile tale, ca antrenor, trebuie să fie respectate. Metodele tale, în schimb, trebuie să fie flexibile“, a spus Edward Iordănescu.

Acesta a explicat apoi cum vede următorul pas pentru fotbalul saudit, în tentativa arabilor de progresa.

„E nevoie de continuitate. Următorul mare pas trebuie să vizeze dezvoltarea sectorului juvenil la nivelul cluburilor din prima ligă. De asemenea, antrenorii localnici trebuie să fie bine educați din punct de vedere profesional. La nivelul academiilor, e nevoie de infrastructură și de o metodologie clară. Succesul pe termen lung e obținut, atunci când există o cale bine definită. Ea începe de la nivelul academiilor, trece la nivelul primei echipe și, în final, ajunge la echipa națională“, a spus antrenorul de 48 de ani.