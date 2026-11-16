Potrivit presei spaniole, galezul este consilier și imaginea unui fond care analizează achiziția a 85% din acțiunile grupării andaluze, evaluată la aproximativ 500 de milioane de euro.

Conform El Confidencial, în cursa pentru preluarea clubului se află mai multe grupuri de investitori. Unul dintre acestea este asociat cu fondul american Juggernaut Capital Partners, iar altul este condus de frații saudiți Mansour și Haidar Syed. Deocamdată, Bale nu ar urma să investească direct, ci oferă consultanță proiectului.

Gareth Bale, implicat în posibila preluare a rivalei lui Real Madrid

Sevilla traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Clubul ar avea datorii de aproximativ 250 de milioane de euro și a înregistrat pierderi de 27,4 milioane de euro în sezonul 2025/2026. În campionatul trecut, andaluzii au terminat pe locul 13 în La Liga.

Nu este prima dată când Gareth Bale este asociat cu o posibilă investiție în fotbal. Fostul internațional galez a analizat în trecut și variantele Cardiff City și Plymouth Argyle.

Retras din activitate în 2023, după experiențele de la Real Madrid și Los Angeles Galaxy, Bale a câștigat de cinci ori Liga Campionilor alături de formația madrilenă.