Fostul mare internațional român l-a lăudat pe Nuno Campos, portughezul care l-a înlocuit la Dinamo pe banca tehnică pe Zeljko Kopic, plecat la finalul stagiunii precedente.

Campos are deja 17 partide la cârma din ”Ștefan cel Mare”, cu o medie de 2,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ioan Andone, reverență în fața unui antrenor din Superliga: ”Extraordinar! Diferență mare între el și precedentul”

Andone consideră că Nuno Campos e mult peste Zeljko Kopic, despre care a spus că se baza excesiv pe pasele înapoi, în detrimentul unui joc ofensiv și curajos.

”Campos este antrenor bun, extraordinar. E mare diferență între el și Kopic. Kopic întorcea toate mingile, le întorcea de te plictiseai”, a sugerat Ioan Andone, potrivit Digi Sport.

Dinamo, locul 2 la finalul turului

După 15 etape desfășurate în primul eșalon al României, Dinamo e pe locul secund cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul și campioana en-titre Universitatea Craiova.

Formația dirijată de Nuno Campos a bifat până acum zece victorii, la care s-au adăugat trei remize și două eșecuri.

Cum arată clasamentul Superligii României