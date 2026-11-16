Cu totul altfel a arătat, în această seară, conferința lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de la Zenica, la două zile după victoria cu Polonia (2-1), de la București.

Când a venit în fața jurnaliștilor, săptămâna trecută, înainte de primul meci din noiembrie, selecționerul părea că are emoții foarte mari. Și că, în ciuda declarațiilor optimiste, a ajuns să aibă și el dubii în privința potențialului naționalei.

Acum însă, după succesul de pe „Arena Națională“, Hagi a vorbit degajat. Și, foarte important, impresia a fost că și-a recâștigat convingerea că poate reuși, în acest al doilea mandat pe banca tricolorilor.

Hagi a anunțat: Bîrligea va fi titular

Înainte ca Hagi să vorbească despre meciul Bosnia – România de marți (ora 21:45), în fața jurnaliștilor a apărut Daniel Bîrligea. Adică, omul meciului cu Polonia, chiar dacă a fost trimis pe teren, în partea secundă. Întrebat dacă prezența lui Bîrligea, la conferință, înseamnă și titularizarea sa, la Zenica, selecționerul a confirmat acest lucru.

„Da! Asta pot să confirm. Facem două, trei schimbări față de meciul precedent, cu Polonia. Încă n-am primul 11, dar Bîrligea va fi titular, pentru că trebuie să împartă minutele cu Coman. Amândoi sunt jucători valoroși. Sunt total diferiți, ca stil, dar amândoi pot juca în atac. Și Coman a marcat, în trecut, cu mine selecționer, ceea ce contează ca număr 9“, a spus selecționerul României.