Contractul mijlocașului de 27 de ani expiră pe 30 iunie 2027. Andrei Nicolescu spusese recent că Dinamo și Soro s-au înțeles asupra salariului și că a mai rămas de negociat valoarea clauzei de reziliere.

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Ioan Andone, despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro

„Am înțeles că au dat-o la pace cu Soro. Nu era diferență mare de bani, să știi. Se gândește că joacă bine, apar cupele europene și se întoarce în Spania la el”, a spus Ioan Andone la DigiSport.

Soro a fost titular în toate cele 15 etape disputate de Dinamo în acest sezon de Superliga. A marcat patru goluri și a oferit patru pase decisive. A început din primul minut și în meciul cu Chindia din Cupa României (5-2).

Spaniolul a venit liber de contract de la Granada în august 2024. În ianuarie 2025, Dinamo l-a împrumutat la Chaves, în liga a doua portugheză, unde a disputat 15 meciuri de campionat înainte de a reveni la București în vară.

După revenire, Zeljko Kopic l-a folosit în zona mediană. În acest sezon, sub comanda lui Nuno Campos, Soro a jucat de zece ori ca mijlocaș central și de șase ori ca mijlocaș ofensiv, în toate competițiile.