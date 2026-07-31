Eddie Howe a fost managerul lui Newcastle United, între noiembrie 2021 și iulie 2026, perioadă în care a înregistrat 116 victorii, 43 de egaluri și 72 de înfrângeri, în 231 de meciuri.

Managerul Howe avea o relație tensionată cu directorul sportiv Wilson

În mandatul său, "Coțofenele" au făcut saltul de la o echipă din a doua jumătate a clasamentului, la o pretentendă la locurile din Top 4. De asemenea, Newcastle a câștigat primul său trofeu după o pauză de 70 ani, EFL Cup, în sezonul 2024-2025, și s-a întors în Champions League, ultima prezență datând din 2003. În sezonul trecut, United a ajuns până în faza optimilor de finală ale Ligii, unde a pierdut clar în fața Barcelonei (1-1, 2-7). Anterior, Howe mai antrenase pe Bournemouth (2008-2011, 2012-2020) și Burnley (2011-2012).

Demisia acestuia vine pe fondul unei relații din ce în ce mai tensionate cu Ross Wilson, directorul sportiv al clubului, după ce oficialul l-a consultat din ce în ce mai puțin în privința transferurilor și pentru că oficialul a dispus despărțirea de Sandro Tonali (Tottenham), Anthony Gordon (FC Barcelona), Alexander Isak (Liverpool), Lloyd Kelly (Juventus) și Sean Longstaff (Leeds United), fără să i se ceară acordul antrenorului principal. De asemenea, un alt motiv al rupturii este faptul că clubul a semnalat disponibilitatea să se despartă de Bruno Guimaraes, Lewis Miley și Tino Livramento, pentru suma corectă.

Matthias Jaissle este în pole-position să devină antrenorul lui Newcastle

Favorit să-l înlocuiască pe Howe pe banca lui Newcastle este Matthias Jaissle (38 de ani). Antrenorul german a jucat ca fundaș central la 1899 Hoffenheim (2007-2014), iar ca antrenor a lucrat la FC Liefering (2021), RB Salzburg (2021-2023) și Al-Ahli Saudi FC (2023-prezent).

În palmares are Austrian Bundesliga (2021-2022, 2022-2023), Austrian Cup (2021-2022), Saudi Super Cup (2025), AFC Champions League Elite (2024-2025, 2025-2026) și Saudi Pro League Manager of the Month (aprilie 2025). Jurnaliștii britanici scriu că, în cazul în care va fi numit în funcție, Jaissle ar putea veni însoțit de trei dintre actualii săi elevi, respectiv Ivan Toney, Enzo Millot și Edouard Mendy.

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