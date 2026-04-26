Echipa saudită Al-Ahli şi-a apărat cu succes trofeul Ligii Campionilor Asiei la fotbal, printr-o victorie dramatică, 1-0 cu formaţia japoneză Machida Zelvia, după prelungiri, sâmbătă seara, pe stadionul ”Regele Abdullah” din Jeddah, transmite Reuters.
Golul victoriei a fost reuşit de Feras Al-Brikan (96), deşi Al-Ahli Saudi juca în zece oameni din minutul 68, când a fost eliminat Zakaria Al Hawsawi.
Al-Ahli Saudi FC, antrenată de Matthias Jaissle, este doar a doua echipă care reuşeşte să îşi apere trofeul în Asian Champions League Elite după rivala locală Al-Ittihad, în 2005.
Anul trecut, Al-Ahli a învins în finală altă echipă japoneză, pe Kawasaki Frontale (2-1).
Machida Zelvia, finală de Champions League după ce acum doi ani juca în liga a doua
Ambele echipe şi-au creat ocazii de gol în faţa a 59.000 de spectatori, dar numai saudiţii au reuşit să fructifice una.
Machida Zelvia a reuşit să joace finala Ligii Campionilor Asiei la doar al doilea său sezon în elita fotbalului japonez, notează Agerpres.