Newcastle United nu va putea conta pe ultimele sale achiziţii, atacantul Yoane Wissa, accidentat la un genunchi, şi mijlocaşul Jacob Ramsey (foto), accidentat la gleznă şi indisponibil până în octombrie, a anunţat, vineri, antrenorul Eddie Howe, înaintea meciului cu Wolverhampton, transmite AFP.

Yoane Wissa și Jacob Ramsey, OUT



Congolezul Wissa ''resimte efectele accidentării suferite'' în meciul de marţi cu Senegalul'', a precizat Howe despre atacantul transferat de la Brentford, în ultima zi de mercato.

Tehnicianul nu ştie dacă Wissa va fi refăcut până la ora meciului cu FC Barcelona, din 18 septembrie, din prima etapă a Ligii Campionilor. El are nevoie de ''examene medicale şi poate să fie văzut de un specialist'', a mai spus Howe.

Jacob Ramsey s-a accidentat după un tackling suferit în meciul cu Leeds United, la finalul lunii august.

''Glezna sa s-a umflat la pauză şi a trebuit schimbat. Din nefericire, cred că va lipsi până la următoarea pauză internaţională, este o lovitură dură'', a comentat Howe.

Nick Woltemade, marea speranță a ”coțofenelor”



În schimb, ''coţofenele'' pot conta pe celălalt atacant transferat în această vară, germanul Nick Woltemade, care este apt pentru meciul cu Wolves, de sâmbătă, din Premier League.

''Este un super caracter, e foarte calm, s-a antrenat imediat cu noi şi se simţea ca un peşte în apă. Asta arată calităţile sale. Sunt foarte mulţumit de felul în care s-a integrat'', a declarat Howe în conferinţa de presă premergătoare partidei, conform Agerpres.

Fostul atacant al echipei VfB Stuttgart a costat 75-90 de milioane de euro (bonusuri incluse), după cum a estimat presa engleză şi germană. Newcastle a achitat şi 58 de milioane de euro (fără bonusuri, potrivit presei) pentru Wissa.

Cele două transferuri au permis vânzarea atacantului suedez Alexander Isak la Liverpool pentru o sumă record în Anglia estimată la 144 de milioane de euro, fără bonusuri.

