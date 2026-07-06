OFICIAL Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici”

Tottenham și-a prezentat transferul de 115.000.000 de euro: „Sunt foarte fericit că sunt aici” Premier League
SPORT.RO
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Tottenham a oficializat cel mai scump transfer din istoria clubului. 

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Londonezii l-au prezentat pe Sandro Tonali (26 de ani), adus de la Newcastle United în schimbul unei sume care se poate ridica la aproximativ 115 milioane de euro, în funcție de bonusurile de performanță.

Sandro Tonali a semnat cu Tottenham

Internaționalul italian a semnat un contract valabil până în 2032 și a explicat că nu a avut nicio ezitare în momentul în care a primit oferta lui Spurs.

„Sunt foarte fericit că sunt aici. Lumea spunea că au fost patru sau cinci cluburi interesate, dar pentru mine a existat doar unul. Am vorbit aproape două ore cu antrenorul despre club, suporteri, stadion și stilul de joc. Am știut imediat că trebuie să semnez cu Tottenham”, a declarat Tonali.

Antrenorul Roberto De Zerbi s-a declarat încântat de transferul italianului.

„Sandro este un jucător special. Îl urmăresc de foarte mulți ani și sunt convins că fanii îl vor iubi pentru ceea ce aduce echipei”, a spus tehnicianul.

Tonali ajunge la Londra după trei sezoane petrecute la Newcastle, club pentru care a disputat 110 meciuri, a marcat 10 goluri și a oferit nouă pase decisive.

Cotat la 80 de milioane de euro, mijlocașul italian a mai evoluat în carieră la Brescia și AC Milan, iar în tricoul naționalei Italiei a adunat 32 de selecții.

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