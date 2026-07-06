Londonezii l-au prezentat pe Sandro Tonali (26 de ani), adus de la Newcastle United în schimbul unei sume care se poate ridica la aproximativ 115 milioane de euro, în funcție de bonusurile de performanță.

Sandro Tonali a semnat cu Tottenham

Internaționalul italian a semnat un contract valabil până în 2032 și a explicat că nu a avut nicio ezitare în momentul în care a primit oferta lui Spurs.

„Sunt foarte fericit că sunt aici. Lumea spunea că au fost patru sau cinci cluburi interesate, dar pentru mine a existat doar unul. Am vorbit aproape două ore cu antrenorul despre club, suporteri, stadion și stilul de joc. Am știut imediat că trebuie să semnez cu Tottenham”, a declarat Tonali.