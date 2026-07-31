FC Argeș s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 1-0, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Golul decisiv a fost înscris de Robert Moldoveanu în minutul 79 din penalty.

Bogdan Andone: „Am avut încredere, am avut credință”

Antrenorul lui FC Argeș a vorbit despre victoria muncită a echipei sale și și-a felicitat jucătorii.

Bogdan Andone a scos în evidență faptul că s-a temut din cauza căldurii înaintea partidei de la Mioveni.

„Un meci dificil, cum mă așteptam. Orice echipă care vine după două înfrângeri consecutive încearcă să obțină puncte. Mi-a fost frică de căldură.

Important pentru noi e că am reușit să punem presiune, am avut încredere, am avut credință. Am reușit să obținem acel penalty, să marcăm și să obținem o victorie foarte, foarte importantă. Am jucat în atac cu improvizații. Mă bucur pentru băieți, au făcut un efort mare.

Intervine meritul echipei, încearcă să devină organizați. Respectă în joc ceea ce le zic la antrenamente. A venit această victorie după un joc dificil, fără ritm.

E o victorie foarte importantă pe acest început de sezon. Se simte lipsa lui Matos, e normal. Mă bucur pentru băieți că au reușit să câștige. Doar prin munca băieților și prin atitudine putem să câștigăm”, a declarat Bogdan Andone, la finalul partidei cu FC Argeș.

Piteștenii au obținut a doua victorie consecutivă din primele trei etape, după succesul din runda a doua cu Petrolul, scor 1-0.