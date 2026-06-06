David Sullivan, coproprietarul clubului West Ham, a anunţat, sâmbătă, că demisionează cu efect imediat din funcţiile de copreşedinte şi director pentru a se apăra de acuzaţiile aduse împotriva sa.

Sullivan, în vârstă de 77 de ani, care a construit un imperiu în industria sex shop-urilor şi a revistelor pornografice, a explicat într-un comunicat că a descoperit recent că ''acuzaţii inexacte şi complet fabricate, datând de zeci de ani, privind viaţa mea privată, urmează să fie lansate şi publicate''.

''Acuzaţiile false aduse împotriva mea sunt tratate în mod senzaţional în mass-media. După o viaţă de construire a afacerilor în industria pentru adulţi, timp în care am întâlnit mii de femei, este din păcate inevitabil ca un număr mic de acuzaţii de conduită necorespunzătoare să fie formulate împotriva mea. Neg categoric aceste acuzaţii. Prin urmare, după o analiză atentă şi cu inima grea, am decis să demisionez din funcţiile mele de copreşedinte şi director al West Ham United FC cu efect imediat'', a adăugat Sullivan, potrivit Agerpres.