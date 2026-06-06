OFICIAL Anglia, zguduită de un scandal cu tentă sexuală: coproprietarul clubului a demisionat!

Anglia, zguduită de un scandal cu tentă sexuală: coproprietarul clubului a demisionat! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Un club care a ajuns în Championship, la capătul sezonului 2025-2026, continuă să primească vești proaste.

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West HamWest Ham United

David Sullivan, coproprietarul clubului West Ham, a anunţat, sâmbătă, că demisionează cu efect imediat din funcţiile de copreşedinte şi director pentru a se apăra de acuzaţiile aduse împotriva sa.

Sullivan, în vârstă de 77 de ani, care a construit un imperiu în industria sex shop-urilor şi a revistelor pornografice, a explicat într-un comunicat că a descoperit recent că ''acuzaţii inexacte şi complet fabricate, datând de zeci de ani, privind viaţa mea privată, urmează să fie lansate şi publicate''.

''Acuzaţiile false aduse împotriva mea sunt tratate în mod senzaţional în mass-media. După o viaţă de construire a afacerilor în industria pentru adulţi, timp în care am întâlnit mii de femei, este din păcate inevitabil ca un număr mic de acuzaţii de conduită necorespunzătoare să fie formulate împotriva mea. Neg categoric aceste acuzaţii. Prin urmare, după o analiză atentă şi cu inima grea, am decis să demisionez din funcţiile mele de copreşedinte şi director al West Ham United FC cu efect imediat'', a adăugat Sullivan, potrivit Agerpres.

David Sullivan (foto, sus) şi partenerul său de afaceri, regretatul David Gold, au preluat West Ham United în ianuarie 2010. Una dintre cele mai nepopulare decizii ale lor a fost mutarea de pe istoricul stadion Upton Park pe fostul Stadion Olimpic din Londra în 2016.

West Ham, care va juca în Championship (divizia a doua) sezonul viitor, după ce a terminat pe locul 18 în Premier League, a confirmat demisia lui Sullivan.

''Se înţelege că niciuna dintre acuzaţii nu are legătură cu West Ham United sau cu vreuna dintre activităţile sale'', a declarat clubul.

Omul de afaceri ceh, Daniel Kretinsky, a cumpărat o participaţie de 27% la West Ham în 2021. Rapoartele din mass-media indică faptul că acesta ia în considerare creşterea participaţiei sale la clubul londonez.

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