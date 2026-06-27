Poliţia din Noua Zeelandă a deschis o anchetă pentru viol împotriva căpitanului naţionalei Capului Verde, Ryan Mendes, relatează Globo.

Ryan Mendes, căpitanul echipei naţionale din Capul Verde la Cupa Mondială, este implicat într-o controversă. Potrivit publicaţiei braziliene Globo, atacantul este anchetat de poliţia din Noua Zeelandă în urma unei plângeri de viol depuse de o femeie de naţionalitate braziliană.

Agresiunea ar fi avut loc în martie 2026 la Auckland, la hotelul unde echipa Capului Verde era cazată pentru un turneu de meciuri amicale în Oceania.

Ce s-ar fi întâmplat

Presupusa victimă a fost angajată de Federaţia de Fotbal din Noua Zeelandă să lucreze ca interpret pentru delegaţia Capului Verde în timpul meciurilor împotriva naţionalelor din Chile şi Noua Zeelandă.

Conform mărturiei femeii, în seara zilei de 27 martie, în timp ce se afla în acelaşi hotel cu jucătorii, Mendes a intrat în camera ei şi ar fi sugrumat-o, a lovit-o cu pumnul, a muşcat-o în timp ce încerca să se apere şi a violat-o.

Femeia, care locuieşte în Noua Zeelandă, a trimis publicaţiei Globo fotografii cu rănile sale. Examinarea genitală ar fi relevat "două leziuni circulare, dureroase la atingere, la baza labiilor mici", scrie news.ro. Raportul medical ar fi menţionat, de asemenea, vânătăi pe sâni, gât şi buze, precum şi sensibilitate la nivelul scalpului şi feselor.

Între timp, brazilianca şi soţul ei ar fi trimis notificări extrajudiciare, pe 10 mai, către Federaţia de Fotbal din Capul Verde şi către FIFA, inclusiv o relatare a evenimentelor, dovezi şi o cerere de excludere a lui Mendes de la Cupa Mondială. Aceştia declară că nu au primit niciun răspuns.

În plus, într-o conversaţie pe WhatsApp dezvăluită de Globo, un oficial al Federaţiei de Fotbal din Capul Verde îi explică presupusei victime că toată această chestiune este "problema personală a lui Ryan", care nu implică federaţia.

Cel mai selecţionat jucător (99 de apariţii) şi cel mai bun marcator din toate timpurile pentru echipa sa naţională (22 de goluri), Mendes (36 de ani) a jucat în primele trei meciuri ale echipei sale la Cupa Mondială.