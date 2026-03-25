Două echipe au intrat în cursa pentru semnătura lui Casemiro

Potrivit The Athletic, două cluburi din MLS sunt interesate de transferul lui Casemiro în această vară. Este vorba despre Inter Miami și LA Galaxy.

Brazilianul în vârstă de 34 de ani a anunțat încă din luna ianuarie că va pleca de la Manchester United la finalul contractului, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Ambele echipe din MLS încearcă să profite de această situație și vor să îl aducă pe experimentatul mijlocaș în Statele Unite.

Inter Miami, club deținut de David Beckham, a atras deja mai multe nume importante în ultimii ani, precum Lionel Messi și Luis Suarez.