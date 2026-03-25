Două echipe au intrat în cursa pentru semnătura lui Casemiro

Potrivit The Athletic, două cluburi din MLS sunt interesate de transferul lui Casemiro în această vară. Este vorba despre Inter Miami și LA Galaxy.
Brazilianul în vârstă de 34 de ani a anunțat încă din luna ianuarie că va pleca de la Manchester United la finalul contractului, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.
Inter Miami și LA Galaxy au intrat în cursa pentru semnătura lui Casemiro
Ambele echipe din MLS încearcă să profite de această situație și vor să îl aducă pe experimentatul mijlocaș în Statele Unite.
Inter Miami, club deținut de David Beckham, a atras deja mai multe nume importante în ultimii ani, precum Lionel Messi și Luis Suarez.
În cazul în care ar semna, Casemiro ar putea deveni înlocuitorul direct al lui Sergio Busquets, care s-a retras la finalul sezonului trecut din MLS.
Cotat la aproximativ opt milioane de euro, Casemiro a avut un sezon solid la Manchester United. Brazilianul a adunat 30 de meciuri în toate competițiile, a marcat șapte goluri și a oferit două pase decisive.
În cariera sa, mijlocașul defensiv a evoluat pentru cluburi precum Real Madrid, FC Porto și Sao Paulo FC.
Perioada petrecută la Real Madrid a fost cea mai de succes, brazilianul câștigând nu mai puțin de cinci trofee UEFA Champions League și trei titluri în La Liga.
În total, Casemiro a adunat 658 de meciuri la nivel de club, cu 71 de goluri marcate și 61 de pase decisive livrate.